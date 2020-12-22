Washington'da koronaya rağmen renkli Noel pazarı

ABD'de korona salgınında vaka artışı devam ederken, Washington sokaklarında renkli Noel pazarı kuruldu.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Son olarak İngiltere'de mutasyon korona virüs tespit edilmesinin ardından önlem amaçlı İngiltere'den uçuşları durdurmasına neden olan salgından en fazla etkilenen ülke ABD oldu. 18 milyon 473 bin 716 korona virüs vakası ve 326 bin 772 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de salgına rağmen yeni yıl hazırlıkları sürüyor. ABD'de vaka sayısında artış sürerken, Washington sokaklarına Noel Pazarı kuruldu. Renkli Noel pazarı önceki yıllardan farklı olarak sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlandı Çadır sayılarının önceki yıllara oranla daha az olduğu Noel Pazarı'nda giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Açık havada kurulan pazara girmek isteyenlerin önce ateşi ölçülüyor daha sonra kontrollü olarak girişlerine izin veriliyor. Maskesi olmayanların girişine izin verilmeyen Noel Pazarı'nda esnafa destek olmak amaçlanıyor.

İşletmeci Michael Berman, Noel pazarının bu yıl farklı olduğunu ifade ederek, "Çünkü 2020 çok farklı oldu. Ancak kurulumumuz bu yıl gerçekleşmesi için önemli ölçüde değişti. Yani biz bu kaldırımda her iki tarafta da bir koridor çadırlarla doluydu. ve çok popülerdi ama çok sıkışık ve kalabalıktı. Çok eğlenceliydi ama bu yıl güvenli bir şekilde olamazdı. Onun yerine yaptığımız şey, tüm sokağı iki blok için kapatmak. Bir girişimiz, bir çıkışımız var. İnsanlar ateş ölçümü için dışarıda sıraya giriyor, maske takarak içeri aşınıyorlar. ve artık dışarıda alışveriş güvenli. Söylemesi zor. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı satıcılar kesinlikle geçmişte yaptıkları kadar iyi iş yapıyorlar, bu yüzden kimse satışların harika olacağı beklentisiyle gelmedi. Aşağısı hayalet bir kasaba. Ofis yok, alışveriş yok, otel, spor veya sporsever yok. Küçük işletmeleri desteklemek için insanlar buraya geldi ve gerçekten iyi gidiyorlar. Gerçekten zor bir yılı telafi ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Esnaf Jason de Battista ise "Dürüst olmak gerekirse, bence biraz daha iyi. Çünkü birçok insan evde sıkışıp kaldığı için dışarı çıkıyor. Burada çok fazla müşterim var, havlu ve el havlusu satın alan bir sürü insan var ve ayrıca özel mumlar, sabunlar çok hızlı satılıyor. Geçen yıl çok yağmur yağdığını söyleyebilirim. ve bu yıl, istikrarlı geçti. Pek çok insan pazarı görmeye geliyor" dedi.

Noel pazarını gezen Alec de pazardan birkaç parça aldıklarını ifade ederek, "Noel alışverişi yapan kız kardeşim için güzel bir meyve sepeti aldık. Küçük işletmelerden alışveriş yapmaya çalışıyoruz, bu yüzden buradayız. İnsanların çok daha fazla online alışveriş yaptığını tahmin ediyorum" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı