Washington'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı
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Washington'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

SHOTLIST: Park ve bahçelerden detaylar Yoga yapan insanlar Parkta oturan ve güneşin tadını çıkaran insanlar Müzik dinleyen insanlar Açılan restoranlardan detaylar Restoranda oturan müşteriler WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de teras ve bahçe gibi açık alan kullanım izinine sahip kafe...

29.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:44

SHOTLIST:

Park ve bahçelerden detaylar

Yoga yapan insanlar

Parkta oturan ve güneşin tadını çıkaran insanlar

Müzik dinleyen insanlar

Açılan restoranlardan detaylar

Restoranda oturan müşteriler

WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de teras ve bahçe gibi açık alan kullanım izinine sahip kafe ve restoranların yeniden açılmasına izin verildi.

Washington'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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