Washington'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı
SHOTLIST: Park ve bahçelerden detaylar Yoga yapan insanlar Parkta oturan ve güneşin tadını çıkaran insanlar Müzik dinleyen insanlar Açılan restoranlardan detaylar Restoranda oturan müşteriler WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de teras ve bahçe gibi açık alan kullanım izinine sahip kafe...
29.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:44
SHOTLIST:
Park ve bahçelerden detaylar
Yoga yapan insanlar
Parkta oturan ve güneşin tadını çıkaran insanlar
Müzik dinleyen insanlar
Açılan restoranlardan detaylar
Restoranda oturan müşteriler
WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de teras ve bahçe gibi açık alan kullanım izinine sahip kafe ve restoranların yeniden açılmasına izin verildi.
Kaynak: AA