Washington'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı SHOTLIST: Park ve bahçelerden detaylar Yoga yapan insanlar Parkta oturan ve güneşin tadını çıkaran insanlar Müzik dinleyen insanlar Açılan restoranlardan detaylar Restoranda oturan müşteriler WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de teras ve bahçe gibi açık alan kullanım izinine sahip kafe...

SHOTLIST: Park ve bahçelerden detaylar Yoga yapan insanlar Parkta oturan ve güneşin tadını çıkaran insanlar Müzik dinleyen insanlar Açılan restoranlardan detaylar Restoranda oturan müşteriler WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de teras ve bahçe gibi açık alan kullanım izinine sahip kafe ve restoranların yeniden açılmasına izin verildi. Kaynak: AA