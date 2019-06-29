Washington'da ilk Filistin sanat sergisi açıldı - WASHINGTON
Washington DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Washington DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kaynak: AA
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Son Dakika Haberleri