Washington'da ilk Filistin sanat sergisi açıldı - WASHINGTON

Washington'da ilk Filistin sanat sergisi açıldı - WASHINGTON

Washington DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Washington DC'de bir müzede açılan "Geleceği Yeniden Hayal Etmek" başlıklı sergide Filistin çağdaş sanat eserlerinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
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