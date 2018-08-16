Washington'da Havaalanı Karanlıkta Kaldı

ABD'nin Başkenti Washington'da Reagan Ulusal Havaalanı'nda gece yarısı elektrik kesintisi yaşandı. Havaalanı uçuşlara kapatıldı.

Başkent Washington'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Reagan Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kesinti nedeniyle Washington Reagan Uluslararası Havalimanı'nda kalkış ve inişlerin durdurulduğu ifade edildi.

Havaalanının ne zaman açılacağı ve elektrik kesintisinin neden kaynaklandığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - WASHINGTON