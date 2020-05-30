Washington'da Floyd protestosu
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Washington'da Floyd protestosu

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar başkent Washington DC'ye de sıçradı.

Washington'da Floyd protestosu
30.05.2020 01:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:37

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar başkent Washington DC'ye de sıçradı.

Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinde toplanan 300'e yakın gösterici Floyd için adalet istedi.

"Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdır.

Sayıları giderek artan kalabalık grup geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüdü.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alındığı sırada bir polisin uzun süre diziyle ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

Protestolar sonucu harabeye dönen şehirde valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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