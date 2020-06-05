Washington'da Floyd protestolarında şiddet yerine sakinlik hakim
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Washington'da Floyd protestolarında şiddet yerine sakinlik hakim

ABD'de George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan ve başkent Washington'a da sıçrayan protestolarda bugün şiddet yerine sakinlik hakim oldu.

Washington'da Floyd protestolarında şiddet yerine sakinlik hakim
05.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:25

ABD'de George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan ve başkent Washington'a da sıçrayan protestolarda bugün şiddet yerine sakinlik hakim oldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minnieapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Başkent Washington'da günlerdir süren şiddetli eylemlerde bugün sakinlik hakimdi. Protestocular, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'a yürümüş, ardından başkentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Beyaz Saray, protestoların artması nedeni ile duvarlarını güçlendirmiş ve gece ışıklarını kapatmıştı.

ULUSAL MUHAFIZLAR YEMEK MOLASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Ülkenin birçok yerinde protestoları bastırma konusunda polis güçlerinin yetersiz kalması nedeni binlerce Ulusal Muhafız gücü sokağa inmişti. Bugün başkentte protestoların azaldığı sırada çok sayıda Ulusal Muhafız personeli yemek molasında görüntülendi. Ulusal Muhafız personellerinden biri ise yemek yediği sırada kameraya el salladı.

Öte yandan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'dan Floyd protestolarına destek geldi. Bowser, başkentin işlek yollarından biri olan ve Beyaz Saray'ın karşısında bulunan 16. Cadde'ye "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sözünü yazdırdı. Başkan Bowser, ayrıca 16. Cadde'nin ismini ise "Black Lives Matter Plaza" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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