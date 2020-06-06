Washington'da Floyd protestoları yeniden hareketlendi
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Washington'da Floyd protestoları yeniden hareketlendi

ABD'nin başkenti Washington'da siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolar bugün yeniden hareketlendi.

Washington'da Floyd protestoları yeniden hareketlendi
06.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:18

ABD'nin başkenti Washington'da siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolar bugün yeniden hareketlendi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minnieapolis şehrinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesi ile başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Başkent Washington'da birkaç gündür sakinliğin hakim olduğu protestolar bugün yeniden hareketlendi. Binlerce kişi başkent sokaklarında bir araya gelerek, kongre binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Polis ve Ulusal Muhafız güçleri başkentin ana girişlerini araçlar ile kapatarak, barikat kurdu. Protestocular, "Siyahların hayatı önemlidir" sloganını atmaya devam etti. Protestoda şu ana kadar herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Öte yandan Protestocular, bugün yapılan protestoda 1 milyon kişiye ulaşmak amacı ile bir çok yerden vatandaşlara protestoya katılmaları çağrısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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