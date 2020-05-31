Washington'da eylemciler otomobili ateşe verdi, polis gaz bombası attı
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Washington'da eylemciler otomobili ateşe verdi, polis gaz bombası attı

Washington'da eylemciler otomobili ateşe verdi, polis gaz bombası attı ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından Washington'da başlayan gösterilerde araçlar ateşe verildi.

31.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:58

Washington'da eylemciler otomobili ateşe verdi, polis gaz bombası attı

WASHİNGTON - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından Washington'da başlayan gösterilerde araçlar ateşe verildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Başkent Washington'da gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü. Kentte Gizli Servis, atlı birlikler, Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. Protestocular, caddelerde bulunan araçları ateşe verdi. Polis ise protestoculara göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etti.

Washington'da eylemciler otomobili ateşe verdi, polis gaz bombası attı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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