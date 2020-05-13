Washington'da "evde kal" talimatı 8 Haziran'a uzatıldı
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Washington'da "evde kal" talimatı 8 Haziran'a uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan "evde kal" talimatının 8 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Washington'da
13.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:32

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan "evde kal" talimatının 8 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD, salgınla mücadelesini sürdürüyor. Başkent Washington'da Belediye Başkanı Muriel Bowser yaptığı açıklamada, kentte korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını ifade ederek "evde kal" talimatının 8 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirdi. Bowser, "Şehri yeniden açmak için acele etmek trajik sonuçlar doğurabilir. Ekonomimizi açmaya can atıyoruz. Ama ikinci bir salgının daha da kötü olabileceğini biliyoruz" dedi.

Washington'da "evde kal" talimatının 15 Mayıs Cuma günü sona ermesi planlanıyordu. Ancak Belediye Başkanı Bowser, kentteki vaka ve ölüm oranlarında ciddi bir düşüş görmeleri gerektiğini belirterek şu anda bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

Evde kalma talimatının 3 haftadan fazla bir süre için geçerli olacak şekilde ayarlandığı belirtilirken, şehirdeki verilerde iyileşme görülmesi durumunda erken sona erdirilebileceği ifade edildi.

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington'da şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 350 kişi hayatını kaybederken toplam 6 bin 584 korona virüs vakası tespit edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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