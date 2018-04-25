Washington'da "Ermeni İddialarına" Karşı Protesto

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen protestoya katılan Türkler, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtılarak sunulmasının büyük bir yanlış olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan yüzlerce Türk, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde organize edilen ve Amerika Diyanet Merkezi (DCA) gibi kurumların da destek verdiği etkinlikte bir araya geldi.

Aynı bölgede toplanan ve 1915 olaylarını protesto eden Ermenilerin gösterisine tepki olarak düzenlenen etkinliğe katılan Türkler, İstiklal Marşı'nı okuyarak başladıkları gösteride Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Ahıskalı Türkler, Azeriler ve ABD'de yaşayan bazı diğer azınlıkların da destek verdiği gösteride, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtıldığına vurgu yapıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin dikkati çektiği gösteride Türkiye lehine slogan atan kalabalığa Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov ve TASC kurucu başkanları Halil Mutlu ile Gunay Evinch de eşlik etti.

Her iki gösteri de olaysız sona erdi.