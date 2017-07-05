Washington'da Deaş Karşıtı Koalisyon Toplantısı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin üst düzey temsilcilerinin, 11-13 Temmuz tarihlerinde Washington'da bir araya geleceği bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantılara, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün ev sahipliği yapacağı belirtildi.



Açıklamada, toplantıların 11 Temmuz Salı günü başlayıp 13 Temmuz Perşembe günü sona ereceği ifade edildi. 72 üye ülkeden temsilcilerin katılması beklenen görüşmelerde, ağırlıklı olarak DEAŞ ile mücadelenin yoğunlaştırılmasının ele alınacağı vurgulandı.



Açıklamada, 11 Temmuz'daki görüşmelerde, DEAŞ'ın finansmanının azaltılması, bitirilmesi ve genel anlamda terörün finansmanının durdurulmasına yönelik tedbirlerin masaya yatırılacağı kaydedildi. 12 Temmuz'daki görüşmelerde ise koalisyonun, DEAŞ ile mücadeleyi yoğunlaştırmasının yollarının detaylı şekilde konuşulacağı ve uluslararası kamuoyunun desteğinin ele alınacağı ifade edildi.



Toplantının son gününde ise özellikle Musul ve Rakka'daki son durumun ele alınacağı ve buralarda kaydedilen aşamaların değerlendirileceği bildirildi.



DEAŞ karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla son toplantı 22 Mart'ta Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığında yapılmış ve bu toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.