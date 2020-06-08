Washington'da Büyük Çaplı Protestolar
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Washington'da Büyük Çaplı Protestolar

ABD'de George Floyd'un polis nezaretinde öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar 12'inci gününe girerken, başkent Washington'da Kongre binasının önü, Lincoln Anıtı ve Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park dahil birçok noktada büyük protestolar yapılıyor.

08.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:47

ABD'de George Floyd'un polis nezaretinde öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar 12'inci gününe girerken, başkent Washington'da Kongre binasının önü, Lincoln Anıtı ve Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park dahil birçok noktada büyük protestolar yapılıyor

Washington'da Büyük Çaplı Protestolar

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