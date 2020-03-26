Washington'da bazı iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, eczane, banka ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, eczane, banka ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'in söz konusu kararına ilişkin uygulama yerel saat ile 22.00 itibarıyla başlayacak.

Bu kapsamda eczane, banka ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar faaliyet gösteremeyecek.

Ayrıca, kentte 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikler de yasaklandı.

Söz konusu kısıtlamaların başlamasına saatler kala, kent sakinlerinin telefonlarına uyarı mesajı gönderildi.

Uygulamaya dair bilgilerin yer aldığı uyarıda, "Virüsle mücadelemiz size bağlı. İyi bir komşu olun ve evinizde kalın." ifadesi kullanıldı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye ulaştı.

Başkent Washington DC'de ise şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 167 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA