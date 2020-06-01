Washington'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'nin başkenti Washington'da George Floyd'un polis tarafında öldürülmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da George Floyd'un polis tarafında öldürülmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, artan protestolar nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın bugünden itibaren başladığını ve 21.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacağını açıklayan Bowser, "Anayasanın gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı" dedi.

Öte yandan, ABD'de çıkan olaylara müdahalede polis güçlerinin yetersiz kalması nedeniyle birçok şehirde 17 bin Ulusal Muhafız sokağa indi.

(İHA)

Kaynak: İHA