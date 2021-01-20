WASHINGTON - Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi
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WASHINGTON - Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi

20.01.2021 09:16 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:22

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, saatler sonra yemin ederek 46. Başkan olarak göreve başlayacağı başkent Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalıyı andı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, saatler sonra yemin ederek 46. Başkan olarak göreve başlayacağı başkent Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalıyı andı.

Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, yemin töreni için geldiği Washington'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden 400 bin kişi için anma töreni düzenledi.

Lincoln Memorial'da düzenlenen törene eşi Jill Biden ile katılan Biden, burada kısa bir konuşma yaptı.

Biden, "İyileşmek için hatırlamamız gerek. Hatırlamak bazen zor olsa da iyileşmek için ulus olarak hatırlamamız önemli ve bugün bu yüzden kaybettiklerimizi hatırlamak için buradayız." dedi.

Biden, yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

Yemin törenine ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence, törende yer alacak.

WASHINGTON - Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi
WASHINGTON - Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi
WASHINGTON - Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi
WASHINGTON - Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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