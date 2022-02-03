WASHINGTON - Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

WASHINGTON - Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

AA, The White House - Güncel
 - Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

WASHINGTON - Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

WASHINGTON - Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

WASHINGTON - Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

AA / The White House - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Suriye, DEAŞ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title