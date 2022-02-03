WASHINGTON - Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı
AA, The White House - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.