WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri
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WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri

16.01.2021 23:20 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:26

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bölgeye girişlerde yoğun güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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