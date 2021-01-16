WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bölgeye girişlerde yoğun güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk