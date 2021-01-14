WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. 20 Ocak'ta olası olayları engellemek için Ulusal Muhafızlar başkent Washington'da üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk