WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
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WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor

14.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:13

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. 20 Ocak'ta olası olayları engellemek için Ulusal Muhafızlar başkent Washington'da üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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