WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
13.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:22
ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, ülkenin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi başkent Washington DC'deki güvenlik önlemleri arttırılıyor.
ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, ülkenin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi başkent Washington DC'deki güvenlik önlemleri arttırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk