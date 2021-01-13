WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
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WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor

13.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:22

ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, ülkenin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi başkent Washington DC'deki güvenlik önlemleri arttırılıyor.

ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, ülkenin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi başkent Washington DC'deki güvenlik önlemleri arttırılıyor.

WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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