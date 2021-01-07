WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri
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WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri

07.01.2021 23:24 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:29

ABD Kongre Binası'ndan görüntüler Çevredeki güvenlik güçlerinden görüntüler Çevreye barikatların yerleştirilmesi WASHINGTON - Dört kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli protestoların ardından ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

ABD Kongre Binası'ndan görüntüler

Çevredeki güvenlik güçlerinden görüntüler

Çevreye barikatların yerleştirilmesi WASHINGTON - Dört kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli protestoların ardından ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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