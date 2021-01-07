WASHINGTON - ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri
07.01.2021 23:24 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:29
ABD Kongre Binası'ndan görüntüler Çevredeki güvenlik güçlerinden görüntüler Çevreye barikatların yerleştirilmesi WASHINGTON - Dört kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli protestoların ardından ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
ABD Kongre Binası'ndan görüntüler
Çevredeki güvenlik güçlerinden görüntüler
Çevreye barikatların yerleştirilmesi WASHINGTON - Dört kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli protestoların ardından ABD Kongre Binası çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol