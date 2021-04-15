WASHINGTON - ABD'deki silahlı şiddet olaylarının kurbanları anıldı
Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binası yakınında yer alan "National Mall" adlı parka, silahlı şiddet olayları sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 40,000 adet çiçek yerleştirildi.
ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binası yakınında yer alan "National Mall" adlı parka, silahlı şiddet olayları sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 40,000 adet çiçek yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk