WASHINGTON - ABD'deki silahlı şiddet olaylarının kurbanları anıldı
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WASHINGTON - ABD'deki silahlı şiddet olaylarının kurbanları anıldı

Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binası yakınında yer alan "National Mall" adlı parka, silahlı şiddet olayları sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 40,000 adet çiçek yerleştirildi.

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ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binası yakınında yer alan "National Mall" adlı parka, silahlı şiddet olayları sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 40,000 adet çiçek yerleştirildi.

WASHINGTON - ABD'deki silahlı şiddet olaylarının kurbanları anıldı
WASHINGTON - ABD'deki silahlı şiddet olaylarının kurbanları anıldı
WASHINGTON - ABD'deki silahlı şiddet olaylarının kurbanları anıldı
WASHINGTON - ABD'deki silahlı şiddet olaylarının kurbanları anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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