WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savundu.

ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı