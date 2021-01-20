WASHINGTON - AA, Biden'ın yemin töreni sonrasında Washington'da sokağın nabzını tuttu

ABD'nin farklı yerlerinden 46'ncı Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni için Washington'a gelen Amerikalılar, yeni yönetimden umutlu olduklarını söyledi.

ABD'nin farklı yerlerinden 46'ncı Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni için Washington'a gelen Amerikalılar, yeni yönetimden umutlu olduklarını söyledi.

Tartışmalı bir seçim süreci, 6 Ocak Kongre olaylarının gölgesinde ve yoğun güvenlik önlemleri altında yemin eden Biden ve Harris, görevi devraldı.

Sınırlı katılımın olduğu yemin töreni sonrasında Anadolu Ajansı (AA), Washington'da sokağın nabzını tuttu.

Boynunda "sevgili siyahi kadınlar teşekkürler" yazılı pankart taşıyan, Biden destekçisi Utah şehrinden Raven Johnson, eski yönetim döneminde siyahi kadınların toplumda çok dışlandığına dikkati çekerek, "(Biden ve ekibi) Onlar bizim demokrasimizi kurtardı." dedi.

Bugün "dürüstlüğün ve gerçeğin yeniden Beyaz Saray'a dönmesini kutlamak için" burada bulunduğunu dile getiren Johnson, son 4 yıl ile ilgili duygularını "Oldukça üzücü bir dönemdi. Bu Başkanın (Donald Trump) ilk yaptığı şey Müslümanlara ülkeye giriş ve vize yasağı oldu. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu biliyor musunuz? Yaptıkları şeyler çok fazlaydı ve tümünü düzeltmek zaman alacak." dedi.

Johnson, Biden'dan beklentisine ilişkin "doğruyu söylemesi önemli." dedi.

"Annemi doğum günü hediyesi olarak Biden'ın yemin törenine getirdim"

Lisa Bella isimli kadın ise başkent Washington'a annesi ile Biden'ın yemin törenini izlemek için Texas'ın Houston kentinden geldiğini söyledi.

Bella, "Annemin doğum gününü planlıyordum. Annem beni aradı ve ağlayarak Biden'ın seçimi kazandığını söyledi. Ben de bunun üzerine doğum günü hediyesi olarak onu Biden'ın yemin töreni için Washington'a getirdim." dedi.

Yemin töreni alanına girmek için bilet alamadıklarını ancak annesinin yine de gelmek istediğini anlatan Bella, Başkan Biden'dan ziyade Kamala Harris için destek verdiğini belirtti.

Lisa Bella'nın annesi Laurie Bella da "Heyecanlıyım, mutluyum. İlk siyahi ve kadın başkan yardımcısı (Harris) için buradayım." ifadesini kullandı.

Eski Başkan Donald Trump ile ilgili değerlendirmede bulunan Laurie Bella, "Eğer onun gündeminde iseniz bazı zorluklarla karşılaşmanız oldukça olasıydı. Kesinlikle insanları nefreti ile ayırıyordu. Ümit ediyorum ki Joe Biden ile bunları aşacağız." şeklinde konuştu.

Biden'dan ülkeyi normalleştirmesini ve toplumda huzur inşa etmesini beklediğini söyleyen Laurie Bella, Trump'ın karşısında kim olsa destekleyeceğini ancak Harris'in kendisi için favori bir isim olduğunu söyledi.

Laurie, "Aslında başka da seçeneğimiz yoktu. Trump gitmeliydi çünkü onun retoriği ülkeyi bölüyordu. Yani kötünün iyisini seçtik." diye konuştu.

Kongre baskını ABD'nin başına gelen en kötü şey

Kolombiya asıllı Marta Lucia, 6 Ocak'ta, Washington'da yaşanan olayları "ABD'nin başına gelen olan en kötü şey" olarak tanımladı.

Lucia, "Trump'ın bir daha kazanmasını istemiyordum. Onun kaybetmiş olmasından mutlu oldum." dedi.

Biden'ın başkanlığı devralmasına ilişkin duygularını da ifade eden Lucia, "Her şey çok güzel olacak. Birlik olduk ve kazandık." diye konuştu.

Son dönemki olaylar Trump'ı suçlamak için planlı yapıldı

Trump destekçisi, Hristiyan vaiz Lindy Ann Hoppley, son zamanlarda ABD'de yaşanan olayların "Trump'ı suçlamak için planlı" yapıldığını iddia etti.

Hoppley, aşırı sol grup Antifa'nın Kongre baskınını organize ettiğini ileri sürerek, ülkede birlik ve beraberlik istediğini söyledi.

78 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olurken, Washington sokakları, yemin töreni günlerinin aksine oldukça sakindi.

Hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de 6 Ocak'taki Kongre olaylarının ardından güvenlik kaygıları nedeniyle Başkan Biden'ın yemin töreni kısıtlı sayıda katılımcıyla gerçekleşti.

Biden'ın yardımcısı Jamaikalı ve Hindistanlı bir ailenin kızı olan Kamala Harris ise bu göreve gelen ilk siyahi, kadın ve Asyalı-Amerikalı oldu.

Washington'da, Kongre ve Beyaz Saray'a çıkan tüm sokaklar kapatılmış ve kentte 25 bin Ulusal Muhafız güvenlik için görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk