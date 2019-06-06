Washignton Tayvan'a 2 milyar dolar değerinde silah satma hazırlığı içinde
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin’in sert tepkisine yol açması beklenen Tayvan’a 2 milyar dolar değerinde tank ve silah satışı için harekete geçti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tayvan'a 2 milyar dolar değerinde tank ve silah satışı hazırlığı içinde.
Reuters, dört farklı kaynakla teyit ettiği haberinde söz konusu satışla ilgili planın, ABD Kongresi'ne gönderildiğini duyurdu. Söz konusu adımın Çin'in tepkisine yol açması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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