Warzone Hilecileri Konsollara Kadar Geldi!
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Warzone Hilecileri Konsollara Kadar Geldi!

Warzone Hilecileri Konsollara Kadar Geldi!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Call of Duty: Warzone, dünyanın en karlı video oyunu serilerinden birinin ücretsiz bir battle royale odaklı oyunu. Oyun PC ve son nesil konsollarda mevcut. Şimdiye kadar çok sayıda hileciyle sadece PC'de oynarken karşılaşılabiliyordu.

, dünyanın en karlı video oyunu serilerinden birinin ücretsiz bir battle royale odaklı oyunu. Oyun PC ve son nesil konsollarda mevcut. Şimdiye kadar çok sayıda hileciyle sadece PC'de oynarken karşılaşılabiliyordu. Ancak, bu yakında değişecek çünkü konsollarda birçok hileci keşfedildi.

Twitter kullanıcısı 'ye göre, hileciler konsollarda da zahmetsizce kazanmanın bir yolunu bulmuş. Oyun için dünyanın ilk hilesi olarak Computer Vision teknolojisini kullanan yasa dışı bir programın herhangi bir platformda çalıştığı bildirildi. Makine öğrenimine dayanan bu program ile ekranımızın içinde bir düşman belirir belirmez onu otomatik olarak vuruyoruz.

Oyuncunun pratikte hiçbir şey yapmasına gerek yok, sadece yürüyün ve kamerayı bir yöne yönlendirin. İşin geri kalanı program tarafından halledilecek. AntiCheatPD'ye göre, hile tespit edilebilir durumda ancak geliştiriciler için kesinlikle birçok soruna neden olacak.

Warzone Hilesi Nasıl Çalışıyor?

Warzone hile yaratıcılarının programlarının nasıl çalıştığına dair açıklamaları tam olarak net değil. Geliştirdikleri hilenin, yayın veya bir yakalama kartı aracılığıyla belirtilmemiş bir "yakındaki" bilgisayara bağlandığını ve bu sayede mevcut oyunumuz hakkında daha fazla bilgi edindiğini iddia ettiler. Bu sayede hile, rakibin hareketlerini algılayabiliyor, silah adını gösterebiliyor ve daha önce oyuncunun erişemediği birçok şeyi ortaya çıkarabiliyor.

Hilenin programcıları, otomatik olarak ateş etmemizi ve geri tepmeyi mükemmel kafa vuruşları yapacak şekilde ayarlamamızı sağlayacak yeni mekanizmalar oluşturmaya da çok yakınmış. İçerik oluşturucular, hilenin tüm platformlarda çalışacağını vurguladı.

Sadece dürüst olmayan geliştiricilerin çok fazla övündüklerini, Microsoft ve Sony'nin bu sorunu çabucak halledeceklerini umabiliriz yoksa durum felaket olacak. Konsolların adil bir çevrimiçi oyun deneyimi sunması için savaşmaya gerçekten değer.

Kaynak: Turkmmo

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