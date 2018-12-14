Warmhaus, cironun %3’ünü marka yatırımına ayıracak

Ar-Ge ve inovasyona 30 milyon TL'lik yatırım yapan Warmhaus, dünyanın en küçük kombisi olan Minerwa komsi serisini 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunacak. Cirosunun yüzde 3'ü ile markasına yatırım yapacak şirket, 3 yıl içinde yaklaşık 40-50 milyon TL'lik yeni tesis yatırımı planlıyor.