Warmbier'in ailesi el konulan gemiyi tazminat olarak talep ediyor

NEW Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in ailesi, ABD'nin bu ülkeye yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduğu gemiyi tazminat olarak talep etti.

Ailenin avukatı Ben Hatch, New York'taki Federal Bölge Mahkemesine yaptıkları başvuruya dair yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin Warmbier'in ölümünde rolü olduğu ve bu konudaki yasal hak taleplerini reddettiği gerekçesiyle el konulan geminin tazminat olarak aileye verilmesini istedi.

Hatch, "Warmbier ailesi, oğulları Otto'nun ölümünden Kuzey Kore yönetimini sorumlu tutmayı ve ülkeye ait varlıkları, her nerede olursa olsun tazminata karşılık talep etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Otto Warmbier, rehberli tur programıyla ziyaret ettiği Kuzey Kore'de bir propaganda posterini çaldığı gerekçesiyle Aralık 2015'te tutuklanmıştı. Hapiste sağlığı bozulan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Haziran 2017'de koma halindeyken serbest bırakılarak ülkesi ABD'ye iade edilmişti.

ABD'li doktorlar Warmbier'in ağır beyin travması geçirdiğini tespit etmiş ancak buna neyin yol açtığı anlaşılamamıştı.

ABD'ye getirildikten kısa süre hayatını kaybeden öğrencinin ailesi oğullarının Kuzey Kore'de işkence gördüğünü ileri sürmüştü.

Kuzey Kore bandıralı 17 bin tonluk "Wise Honest" kuru yük gemisi, ihraç için kömür taşıyarak yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisanda Endonezya açıklarında ABD tarafından alıkonulmuştu. ABD Adalet Bakanlığı 9 Mayıs'ta gemiye el konulduğunu açıklamıştı.

