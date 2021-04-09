Warhammer Age of Sigmar Storm Ground çıkış tarihi netleşti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Warhammer Age of Sigmar Storm Ground çıkış tarihi netleşti!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Warhammer Age of Sigmar Storm Ground çıkış tarihi netleşti!

Warhammer Fantasy serisi bünyesinde yer alan Warhammer Age Of Sigmar Storm Ground oyununun çıkış tarihi resmi şirket tarafından açıklandı.

Gasket Games tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Focus Home Interactive üstlendiği sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Fantasy serisi bünyesinde yer alan Warhammer Age Of Sigmar Storm Ground oyununun çıkış tarihi resmi şirket tarafından açıklandı. Warhammer Fantasy tarafından yayınlanan yeni fragman içerisinde oyunun çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/L4BbbzH3JDQ#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Warhammer Age of Sigmar Storm Ground Çıkış Tarihi

Warhammer Age of Sigmar Storm Ground, oyunu Age of Sigmar'da yer alan karanlık fantezi evrene uyarlanmasıdır. Video oyunu uyarlamasında hızlı tempoya sahip savaşlar yer alıyor. Bu dinamik sıra tabanlı oyun içerisinde özelleştirilebilir güçleriniz ile liderlik edeceğiniz karakterler yer almaktadır. Stormcast, Nighthaunt ve Maggotkin adlarında bulunan ordulardan bir tanesini kullanarak o orduya liderlik edeceksiniz.

Kazandığınız oyunlarda her oyunda yeni birim türlerinde ve ekipmanlarda güçlenme yaşıyorsunuz. Becerisini açtığınız kilitler sayesinde güçlenerek ilerleyin. Ayrıca oyunda çevrimiçi düellolar ile diğer oyunculara meydan okuma da var!

Oyunun çıkış tarihi ise 27 Mayıs 2021 tarihi olarak belirlenmiş durumda.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Warhammer Age of Sigmar Storm Ground çıkış tarihi netleşti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:42:21. #1.15#
title