Warhammer 40,000: Eternal Crusade'in sunucuları kapatıldı

Warhammer 40,000: Eternal Crusade, Warhammer 40,000 evrenine dayanan bir çevrimiçi bilim kurgu oyunuydu. Behavior Interactive 10 Eylül'de Warhammer 40,000 Eternal Crusade'in sunucularının artık aktif olmadığını açıkladı.

23 Eylül 2016 yılında piyasaya sürülülen Warhammer 40K: Eternal Crusade'in 5. yıl dönümüne iki hafta kala sunucuları kapandı. Behavior Interactive, 10 Eylül'de Steam'de yaptığı bir paylaşımda, "Daha önce duyurduğumuz gibi, bugün resmi olarak oyunu gün yüzüne çıkardık. Kapatmanın bir parçası olarak, Warhammer 40,000: Eternal Crusade ile ilgili tüm kişisel veriler kaldırıldı." Açıklamasını yaptı ve devamında ise oyunun arkasındaki ekibe, ve oynayanların destekleri için teşekkür ettiklerini bildirdiler.

Warhammer serisinin yeni çıkacak oyunu Warhammer 40,000: Darktide'ın 2021 yılı içerisinde piyasaya sürüleceği planlanıyor. Warhammer 40,000: Darktide ise PC ve Xbox Series X/S platformlarında çıkış yapacak.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri