Warhammer 40,000: Battlesector için çıkış tarihi belli oldu!

Yayıncı Slitherine ve geliştirici Black Lab Games, Warhammer 40,000 evreninde geçen yeni sıra tabanlı strateji oyunu Warhammer 40,000: Battlesector'ın çıkış tarihini duyurdu.

Birçok strateji oyunu seven oyuncunun merakla beklediği yeni Warhammer serisi, 40,000 evreninde geçecek.

Warhammer 40,000: Battlesector, 15 Temmuz'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

PC'de ön siparişler açıldı. Steam'de %10 indirimle 54,90 TL'den satışa sunulan oyun, Epic Games Store'da 62,10 TL fiyatıyla şimdi satışta.

WARHAMMER 40,000: BATTLESECTOR TANITIM YAZISI

Warhammer 40,000: Battlesector, 41. Milenyumun karanlık evreninde geçen, yüksek tempolu sıra tabanlı strateji oyunudur. Birliğini seç, ordunu geliştir, güçlü kahramanları savaşa alanına çıkar ve zafere ulaşmak için üstün stratejiyi, müthiş yetenekleri ve yıkıcı silahları kullan.

Kızıl Şafak Çağı (Age of Crimson Dawn)

Devastation of Baal'dan sonrasını keşfeden destansı tek oyunculu hikâyeyi deneyimle. Çavuş Carleon ve dostlarının Baal Secundus'u Tyranid istilasından kurtarmasına yardımcı ol ve asil Blood Angels'ın onurunu koru.

Skirmish Modu

Seçtiğin haritalarda Baal topraklarında savaş ve Skirmish modunda Blood Angels veya Tyranids'i seç. Birimlerini, kahramanlarını ve donanımlarını seçerek ordunu tamamen özelleştir.

Ordularını Şekillendir

Düşmanlarını ortadan kaldırmak için Sanguinary Priest, Librarian Dreadnought ve Hive Tyrant gibi ikonik birimleri yönet. Düşmanının sonunu getirmek için 60'ın üzerinde yeteneği ve 50'nin üzerinde silahı kullan.

Momentum Yarat

Her grup bir Surged birim ortaya çıkarabilecek eşsiz bir Momentum sistemine sahiptir. Surge özelliğini kazanan birimler, insanüstü eylem zincirleri yapabilir veya yeteneklerini daha da geliştirme fırsatını kullanabilir.

Hava Desteği Çağır

Gruba özel hava desteği yeteneklerini çağırmak için Command Points kullan. Blood Angels Stormraven, füze yağdırarak xeno'ları yok edebilir veya düşman hatlarının arkasındaki deneyimli Assault Marine birliğine derin bir saldırı yapabilir. Tyranid Harpy ise Sonic Screech yeteneğiyle düşman savunmasını kırabilir veya ölümcül Spore Mines ile savaş alanını mayın tarlasına çevirebilir.

Savaş Alanında Arkadaşlarınla Yüzleş

Canlı ve eş zamansız çok oyunculu ya da sırayla oynama modlarıyla arkadaşlarını savaşa çağırabilirsin.

WARHAMMER 40,000: BATTLESECTOR ÖN SİPARİŞ FRAGMANI