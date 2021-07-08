Warframe Sisters of Parvos Çok Başarılı Bir Çıkış Yaptı
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Warframe Sisters of Parvos Çok Başarılı Bir Çıkış Yaptı

Warframe Sisters of Parvos Çok Başarılı Bir Çıkış Yaptı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Warframe oldukça eski bir isim. Oyunun çıkışı 2013'te gerçekleşti.

Warframe oldukça eski bir isim. Oyunun çıkışı 2013'te gerçekleşti. Ancak, Digital Extremes'in çalışmalarını sürekli olarak oynayan sadık bir hayran grubu mevcut. Bu grup genellikle sonraki güncellemeler vesilesiyle her zaman sayısını arttırdı. Oyuncu kalabalığını ekranlara çeken çıkış yapmasıyla da durum değişmedi.

Genellikle Warframe günde yaklaşık 50 bin kişi tarafından oynanan bir oyun. Ancak güncellemenin yayınlandığı gün, bu sayının önemli ölçüde arttığı bir andı. Dünün en sıcak anında, güncelleme 72.000 oyuncu tarafından oynandı. Ancak zaten eğilimin arttığını görebiliyoruz ve bugün muhtemelen daha da etkileyici bir sonuca tanık olacağız.

Twitch'te Warframe oyununu izleyen kişi sayısı açısından durum benzer şekilde arttı. Genellikle, bu gruba bin izleyici bile dahil edilemez. Ancak Sisters of Parvos'un çıkış yapması 25 binden fazla kişiyi ekranlara çekti. Böylece oyunun topluluğunun hala çok aktif olduğunu görebilirsiniz.

Sisters of Parvos Güncellemesi Neler Getirdi?

Güncellemenin kendisi oyuna birkaç yenilik getirdi. Oyuna eklenen en büyük yenilik güncelleme ile aynı ismi taşıyan Kız Kardeşler oldu. Onlar yeni bir rakip türü ve oyuncular için benzersiz bir meydan okuma olacak. Güçlü silahlarla ve onları yenmeyi kolay olmayan etkileyici becerilerle donatıldılar. Ayrıca ek bir tehlike oluşturan mekanik Ogreler de onlara eşlik edecek.

Güncelleme ayrıca Yarela'nın karakterine odaklanan yeni bir görev ve meydan okuma sunacak. Tamamlanmaları, özel ödüllerin kilidini açmamızı sağlayacak. Oyun ayrıca yeni ekipman ve kozmetik unsurlarla zenginleştirildi. Yakın dövüş silahlarının yeniden dengelenmesi de yapıldı. Değişikliklerin tam listesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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