Warframe: Empyrean İçin Uzun Bir Sinematik Tanıtım Videosu Yayınlandı

2013 yılında piyasaya sürülen ve hala çok sayıda oyuncu sayısına sahip olan Warframe oyunu için yeni bir ek paket geliyor. Empyream olarak isimlendirilen bu ek paket, E3 2019 etkinlikleri kapsamında tanıtıldı ve oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Oyunun geliştirici ekibi, merakla beklenen bu ek paketin tanıtımı için sinematik bir video oluşturdu. Oluşturulan bu video, YouTube üzerinden paylaşıldı.

Paylaşılan video; 2020 yılında vizyona girmesi planlanan Uncharted filminin yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in imzasını taşıyor. Uzun ancak etkileyici bir şekilde oluşturulmuş olan bu video, oyunseverlerin merakını biraz daha artırdı.

İşte Warframe: Empyrean'ın videosu;

Ücretsiz olarak edinebileceğiniz Warframe'i, konsollar ve bilgisayar platformu üzerinden oynayabilirsiniz. Oyuna Steam üzerinden sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı, PlayStation 4 için sahip olmak isterseniz buradaki bağlantıyı ve Xbox One için sahip olmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Not: Oyunun sadece temel sürümü ücretsizdir. Ek paketler ücretlendirmelere tabiidir.