Warframe, Canlı Yayınını İzleyenlere Fiyatı 50 TL Olan DLC Nekros Prime'ı Hediye Edecek

2013'ün Mart ayında yayınlanan ve aldığı güncellemeler ve iyileştirmeler sayesinde günümüzde bile milyonlarca kişi tarafından oynanan ücretsiz üçüncü şahıs vurucu oyunu Warframe için bugün, tennocon kapsamında Tenno Live 2019 isimli bir canlı yayın gerçekleştirecek.

Steam üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı yayınını yarım saat (30 dk) izleyen kullanıcıların hesaplarına direkt olarak yaklaşık 50 TL değere sahip olan Warframe: Nekros Prime DLC'si ücretsiz olarak eklenecek. Canlı yayın için oluşturulan geri sayım zamanlayıcısını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.

Önemli Not: Canlı yayını izlemeye başlamadan önce Steam hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor. Giriş yapmamanız durumunda bahsi geçen DLC hesabınıza eklenmeyecektir.

Warframe: Nekros Prime DLC'si nasıl edinilir?

7 Temmuz (TSİ) 01.00'da canlı yayının gerçekleşeceği Steam bağlantısına buradan gidin.



Nekros Prime'a sahip olabilmek için saat 01.00'den itibaren en az yarım saat boyunca canlı yayını izlemeniz yeterli olacaktır.

Steam üzerinde ücretsiz olan fırsatları sizlerle paylaştığımız bir başka yazımızda görüşmek üzere.