Warface Türkiye serverı açıldı! Warface sistem gereksinimleri
100 milyondan fazla oyuncusu olan ve son derece popüler bir savaş oyunu olan Warface dünya genelinde böyle bir istatistiğe sahip. Warface Türk oyuncularının oyun içinde istemedikleri durumlarla karşılaşmasını önlemek için Türkiye serverlerini oyunseverlere açmış durumda. Warface sistem gereksinimleri neler?
Bu FPS oyunu yeni serverler üretmek için girişimlere başladı ve bir tanesini İstanbul'da deneyecek olan Warface, yeni serverlerleriyle Türk oyuncuları için daha iyi bir oyun deneyimi ve bekleme sürelerinin kısalması gibi oyun içi iyileştirmeleri yapmaya başlayacak.
Warface'nin tasarlayıcısı olan şirket MY.GAMES, Warface'i daha iyi bir kitleye sahip olması açısından Türkçe dil desteği ve dublaş iyileştirmelerini de Türk oyuncularının kullanımına sunacak.
WARFACE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: Core i3-530/ AMD Athlon II X3 415e
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce 250 GTS/ Radeon HD 4850
DirectX: Sürüm 9.0c
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Ses Kartı
Önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: Core i5 3470/ AMD Athlon 240GE
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce 1050 Ti/ Radeon R9 380
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Ses Kartı