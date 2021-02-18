Warface Türkiye serverı açıldı! Warface sistem gereksinimleri

100 milyondan fazla oyuncusu olan ve son derece popüler bir savaş oyunu olan Warface dünya genelinde böyle bir istatistiğe sahip. Warface Türk oyuncularının oyun içinde istemedikleri durumlarla karşılaşmasını önlemek için Türkiye serverlerini oyunseverlere açmış durumda. Warface sistem gereksinimleri neler?

Bu FPS oyunu yeni serverler üretmek için girişimlere başladı ve bir tanesini İstanbul'da deneyecek olan Warface, yeni serverlerleriyle Türk oyuncuları için daha iyi bir oyun deneyimi ve bekleme sürelerinin kısalması gibi oyun içi iyileştirmeleri yapmaya başlayacak.

Warface'nin tasarlayıcısı olan şirket MY.GAMES, Warface'i daha iyi bir kitleye sahip olması açısından Türkçe dil desteği ve dublaş iyileştirmelerini de Türk oyuncularının kullanımına sunacak.

WARFACE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Core i3-530/ AMD Athlon II X3 415e

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 250 GTS/ Radeon HD 4850

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Ses Kartı

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Core i5 3470/ AMD Athlon 240GE

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 1050 Ti/ Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Ses Kartı