Wardi Filmi
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11 yaşında Filistinli bir kız olan Wandi, doğumundan itibaren ailesi ile birlikte bir mülteci kampında yaşamaktadır. Wandi’nin çok sevdiği büyük büyük babası Sidi, 1948 yılında yurdundan ayrılmak zorunda kaldığında, kampa ilk yerleşenlerden olur. Eve gitme umudunu gün geçtikçe daha çok kaybeden Sidi, bir gün küçük kıza Galilea’daki eski evinin anahtarını verir. Sid’in kaybolan umudunu yeniden yeşertmeye çalışan Wandi, mülteci kampında kalan insanlardan ailesi hakkında bilmediği gerçekleri öğrenir.
Yönetmen: Mats Grorud
Senaryo: Mats Grorud
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Tower
Yapımcı Firma: Les Contes Modernes
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Norveç, Fransa, İsveç
Orijinal Dili: Arapça, Fransızca, İngilizce
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com