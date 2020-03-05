Wardi Filmi

05.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50

11 yaşında Filistinli bir kız olan Wandi, doğumundan itibaren ailesi ile birlikte bir mülteci kampında yaşamaktadır. Wandi’nin çok sevdiği büyük büyük babası Sidi, 1948 yılında yurdundan ayrılmak zorunda kaldığında, kampa ilk yerleşenlerden olur. Eve gitme umudunu gün geçtikçe daha çok kaybeden Sidi, bir gün küçük kıza Galilea’daki eski evinin anahtarını verir. Sid’in kaybolan umudunu yeniden yeşertmeye çalışan Wandi, mülteci kampında kalan insanlardan ailesi hakkında bilmediği gerçekleri öğrenir.

Yönetmen: Mats Grorud

Senaryo: Mats Grorud

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Tower

Yapımcı Firma: Les Contes Modernes

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Norveç, Fransa, İsveç

Orijinal Dili: Arapça, Fransızca, İngilizce

Filmin Süresi: 74 dk.

Dağıtıcı Firma: Filmartı Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com