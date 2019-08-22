Walmart'ın sahibi Walton ailesi saatte 4 milyon, işçileri 11 dolar kazanıyor
Dünyanın en büyük şirketlerinden Walmart'ın sahibi Walton ailesinin serveti katlanarak artarken, çalışanlarının aldığı ücret tartışma konusu oldu. Dünyanın en zengin ailesi saatte 4 milyon dolar kazanırken, Walmart'ın işçileri saatteki ortalama 11 dolar alıyor.
Dünyanın en büyük şirketlerinden Walmart'ın sahibi Walton ailesinin serveti katlanarak artarken, çalışanlarının aldığı ücret tartışma konusu oldu. Dünyanın en zengin ailesi saatte 4 milyon dolar kazanırken, Walmart'ın işçileri saatte ortalama 11 dolar alıyor.
Haziran 2018'de dünyanın en zengin aileleri sıralamasında zirveye çıkan Walton'ların serveti o günden bu yana 39 milyar dolar artarak 191 milyar dolara ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle