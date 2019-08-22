Walmart'ın sahibi Walton ailesi saatte 4 milyon, işçileri 11 dolar kazanıyor

22.08.2019 18:30

Dünyanın en büyük şirketlerinden Walmart'ın sahibi Walton ailesinin serveti katlanarak artarken, çalışanlarının aldığı ücret tartışma konusu oldu. Dünyanın en zengin ailesi saatte 4 milyon dolar kazanırken, Walmart'ın işçileri saatte ortalama 11 dolar alıyor.



Haziran 2018'de dünyanın en zengin aileleri sıralamasında zirveye çıkan Walton'ların serveti o günden bu yana 39 milyar dolar artarak 191 milyar dolara ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle