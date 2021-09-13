Walmart'ın Litecoin ile ortaklık kurduğuna ilişkin sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Walmart'ın Litecoin ile ortaklık kurduğuna ilişkin sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Walmart'ın Litecoin ile ortaklık kurduğuna ilişkin sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ile kripto para birimi Litecoin arasında ortaklık kurulduğuna dair Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi kuruluşlar tarafından geçilen sahte haber kripto para piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ile kripto para birimi Litecoin arasında ortaklık kurulduğuna dair Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi kuruluşlar tarafından geçilen sahte haber kripto para piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu.

Walmart, kripto para birimi Litecoin ile ortaklığına ilişkin servis edilen basın açıklamasının sahte olduğunu doğruladı.

Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi kuruluşların okuyucularına duyurduğu sahte basın açıklamasında, Walmart'ın kripto para birimi Litecoin ile ortaklık kurulduğu ve 1 Ekim itibarıyla tüm e-ticaret mağazalarında Litecoin ile ödeme seçeneğinin sunulacağı ifade ediliyordu.

Sahte basın bülteninin paylaşıldığı e-posta adresinin geçen ay kayıtlara geçtiği ve Walmart'ın resmi sitesiyle herhangi bir bağı olmadığı belirtildi.

Söz konusu sahte haberin ardından Litecoin'in değeri 175 dolar seviyelerinden 237 dolara kadar çıktı.

Litecoin'in resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımını silmesi ve Walmart'ın ortaklık haberinin sahte olduğunu doğrulamasının ardından Litecoin'in değeri yeniden 176 dolara seviyelerine çekildi.

Litecoin'in yanı sıra diğer kripto para birimlerinden Bitcoin yüzde 3'ün üzerinde düşüş gösterirken, Ethereum yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Walmart, Litecoin ile ödeme alacağını açıkladı, kripto para biriminin değeri fırladı

Walmart, Litecoin ile ödeme alacağını açıkladı, kripto para biriminin değeri fırladı

 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor

 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 8,46'dan işlem görüyor

Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 8,46'dan işlem görüyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra
Spor Cristiano Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Walmart'ın Litecoin ile ortaklık kurduğuna ilişkin sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:17:05. #1.11#