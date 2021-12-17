Wall to Wall heyecanı D-Smart'ta
Dövüş sporlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, Tatneft Kupası'nın ardından Ukrayna'nın Dnipro kentinde gerçekleşecek Wall to Wall organizasyonunu canlı yayınla evlerinize taşıyor.
Dövüş sporlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, Tatneft Kupası'nın ardından Ukrayna'nın Dnipro kentinde gerçekleşecek Wall to Wall organizasyonunu canlı yayınla evlerinize taşıyor.
Brezilya JiuJitsu kategorisinde ülkelerin kapışmasında bu sene finalde 4 ülke kozlarını paylaşacak. Ukrayna'nın Dnipro şehrinde Menorah Center'in ev sahipliği yapacağı organizasyona Ukrayna, İsrail, Kazakistan ve Polonya katılacak.
18 Aralık cumartesi akşamı saat 20.00'den itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak Wall to Wall heyecanını Yücel Tuğan anlatırken, ünlü Türk dövüşçü Murat Kazgan yorumlarıyla geceye renk katacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri