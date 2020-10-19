Wall Street Journal: 10 yıldır ilk kez üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Şam'da görüşmeler yaptı

Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray'daki üst düzey görevlilerden Kash Patel'in Suriye'deki tutuklu ABD'lilerin durumunu görüşmek üzere Şam'a gittiğini ve Suriye yönetimiyle temas kurduğunu yazdı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Beyaz Saray'daki üst düzey görevlilerden Kash Patel'in Suriye'deki tutuklu ABD'lilerin durumunu görüşmek üzere Şam'a gittiğini yazdı.

Gazeteye göre bu, iki ülke arasında son 10 yılda gerçekleşen en üst düzey görüşme oldu.

Washington ile Şam arasındaki bilinen son görüşme 2010'da gerçekleşmiş, ABD Esad yönetiminin ülkedeki protestoculara uyguladığı baskılar nedeniyle 2012'de ilişkileri kesmişti.

Gazeteye konuşan ABD yönetiminden kaynaklar, görüşmede serbest gazeteci ve eski deniz piyadesi Austin Tice ile Suriye kökenli ABD'li terapist Majd Kamalmaz'ın durumunun gündeme getirildiğini aktardı.

Suriye tutuklu bulunan dört ABD vatandaşı daha olduğuna inanılıyor fakat bunlarla ilgili pek bir bilgi yok.

Lübnan aracılığı

WSJ'nini şöyle devam etti:

"Trump Mart ayında Esad'a kişisel bir mektup yazarak Austin Tice hakkında doğrudan diyaloga geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

"Geçen hafta da Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abbas İbrahim, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Beyaz Saray'da buluştu ve Suriye'de tutuklu bulunan Amerikalıları görüştü.

"İbrahim geçen yıl da dünyadaki tüm ülkeleri gezme hedefini gerçekleştirebilmek için Suriye'ye giden ve iki aydan uzun süredir orada tutulan Sam Goodwin'in bırakılmasına yardım etmişti.

"Patel geçen hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin iki ABD'liyi serbest bırakması karşılığında Yemen dışında bulunan 200 Husinin ülkeye dönüşüne izin vermesini sağlayan anlaşmanın hayata geçmesinde rol üstlenmişti.

"Aileleri Tice ve Kamalmaz'ın hayatta olduğunu düşünüyor fakat buna dair bir kanıt da bulunmuyor.

"Patel'in Suriye'deki görüşmelerine dair bilgi alan yetkililere göre görüşmelerde fazla ilerleme sağlanamadı. Esad rejimi ABD'nin Suriye'deki tüm askerlerini geri çekmesini talep etti."

ABD ve Suriye yönetiminden henüz WSJ'deki haberle ilgili bir açıklama yapılmadı.