Wall street fed faiz kararı sonrası açılışta yükseldi

19.09.2019 17:08

ABD'deki düşük enflasyon ve küresel ekonomik görünüme paralel olarak ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası Wall Street güne artıda başladı.

Söz konusu faiz indirimini önce eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yaptığı açıklamalarda faiz kararının "iyi" olduğunu söyledi.

Bunun yanında Saudi Aramco saldırısı sonrası petrol talebinin karşılanamayacağı iddialarına paralel olarak petrol fiyatları yükselirken, ABD Çalışma Bakanlığı işsiz sayısının geçen haftaya göre 2 bin kişi arttığını duyurdu.

Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında;

Dow Jones yüzde 0.30

Nasdaq yüzde 0.20

S&P 500 yüzde 0.14 yükseldi.

Kaynak: DHA