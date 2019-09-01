Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

01.09.2019 20:00

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Federasyon Kupası yarışları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Bursa'daki Sukaypark'ta önceki gün başlayan şampiyonada, bireyselde 91 sporcu, takımlarda ise 8 kulüp 6 kategoride yarıştı.

Final müsabakalarında mücadele eden sporcular, zorlu parkurda puan alabilmek için hünerlerini sergiledi.

Şampiyonada, "10-13 Yaş Genç Erkek" kategorisinde Yusuf Berkay İpek birinci, Çınar Sınmaz ikinci ve Hüseyin Taha Mollasalih üçüncü olurken, "10-13 Yaş Genç Kadın" kategorisinde ise Ceren Başaran birinciliği, Ceren Akça ikinciliği, Selin Başaran da üçüncülüğü elde etti.

"14-17 Yaş Genç Erkek" kategorisinde Duha Bora Bozkurt birinci, Mustafa Ömer Atmaca ikinci ve Mustafa Yılmaz üçüncü sıraya yerleşirken, "14-17 Yaş Genç Kadın" kategorisinde birinci Beyzanur Kansu, ikinci Aynur Kuş ve üçüncü de Bahar Erkaya oldu.

"Büyük Erkekler (18+)" kategorisinde ise Hüseyin Can Türk birinci, Yusuf Eren Özdemir ikinci ve Berke Bozdemir üçüncü sırada yer alırken, "Büyük Kadınlar (18+)' kategorisinde ise birinciliği Ennur Hasovalı, ikinciliği Tayibe Uzer ve üçüncülüğü Ceren Güneri elde etti.

"Büyük Erkekler (18+)" takım sıralamasında ise Samsun Büyükşehir Belediye Anakent S.K. 258 puanla birinci, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü de 113 puanla ikinci oldu.

Şampiyonanın sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA