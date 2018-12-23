Kırklareli'nde düzenlenen "Wake Up Yenilikçi İş Fikri Bulma Eğitimi"ne katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansınca Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Trakya'da girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençleri teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere katılan 85 öğrenciye, sertifikaları teslim edildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, törende yaptığı konuşmada, girişimciliğin ilk adımını oluşturan iş fikri bulma eğitimlerine katılan öğrencilere teşekkür etti.

Girişimci bir üniversite olmayı hedeflediklerini ifade eden Şengörür, girişimciliğe yönelik olarak Trakya Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle 'Girişimcilik Evi' kurmayı planladıklarını belirtti.

Girişimciliğe merak duyan veya doğuştan girişimcilik yeteneğine sahip olan öğrencileri 'Girişimcilik Evi'nde fikirlerini gerçeğe dönüştürme imkanına sahip olacaklarını aktaran Şengörür, burada düzenlenecek eğitimlerde öğrencilerin daha donanımlı hale geleceğini kaydetti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de ajans olarak üniversiteler ile iş birliği içerisinde öğrencilere yönelik girişimcilik ve teknoloji tabanlı eğitimler vermeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Törende, Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji, 'Yeni İşim Girişim' programı hakkında da bilgiler verdi.

Kaynak: AA