WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Rusya'nın daha önce defalarca doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarına katılmaması gerektiğini açıkladı.
26.11.2019 08:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:54
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Rusya'nın daha önce defalarca doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarına katılmaması gerektiğini açıkladı.
WADA'nın bu önerisi kabul edilirse Rus sporcular yaklaşık 8 ay sonra düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışamayacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com