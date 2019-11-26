WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir
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WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Rusya'nın daha önce defalarca doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarına katılmaması gerektiğini açıkladı.

26.11.2019 08:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:54
WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) 'nın daha önce defalarca doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası organizasyonlarına katılmaması gerektiğini açıkladı.


WADA'nın bu önerisi kabul edilirse Rus sporcular yaklaşık 8 ay sonra düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışamayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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