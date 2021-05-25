W4T x Severnik Masters League başlıyor!

Maçlar 30 dakika sonra başlıyor!

PUBG turnuva organizasyon şirketi W4T x Severnik Masters League maçları başlıyor. Organizasyon turnuva duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Organizasyon duyuru açıklamasında şunlara yer verdi:

Yıldızlar takımlarını hazırladı, artık sıra mücadele etmekte! Alarmını kur, 21.00'de hazırlığını yap ve bu mücadeleleri kaçırma! Canlı yayınlar Nimo TV/Severnik kanalında!

Turnuva yaklaşık 30 dakika sonra başlıyor. Türkiye'nin en büyük takımları büyük ödül için kıyasıya rekabet edecek. Eğer siz de bu karşılaşmaya ortak olmak istiyorsanız Nimo TV Severnik kanalını ziyaret edebilirsiniz. Severnik kanalına hızlı bir şekilde ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros