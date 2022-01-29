Milli tenisçi İpek Öz, W25 Rafa Nadal Academy World Tennis Tour Turnuvası'nda finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, İspanya'da düzenlenen toplam 25 bin dolar para ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası Rafa Nadal Academy World Tennis Tour by Movistar by Lg'de adını finale yazdırdı.

Manacor'da bulunan Rafa Nadal Academy'de sert zeminde gerçekleşen organizasyonun ilk turunda 22 yaşındaki İpek Öz, 2 numaralı seribaşı dünya eski 71 numarası Rus sporcu Vitalia Diatchenko'yu üç sette mağlup etti.

İkinci turda İtalyan, çeyrek finalde ise Hollandalı rakibini eleyen İpek, yarı finalde Çek Nikola Bartunkova ile karşılaştı. WTA galibiyeti alan 2006 doğumlu ilk tenisçi olan Bartunkova karşısında 1 saat 16 dakikalık mücadeleden 6-2, 6-4'lük setlerle galip ayrılan İpek Öz, W25 düzeyinde üçüncü finaline yükselmeye hak kazandı.

İpek Öz, finalde turnuvaya wild card ile katılan ev sahibi ülkeden Yvonne Cavalle-Reimers ile karşılaşacak.