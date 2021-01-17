W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz

Toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya'nın iki milli tenisçiyi buluşturan finalinde, sevinen taraf Berfu Cengiz oldu.

Toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya'nın iki milli tenisçiyi buluşturan finalinde, sevinen taraf Berfu Cengiz oldu. 132 dakika süren mücadelede Berfu Cengiz, İpek Öz'ü 3-6, 6-2, 6-4 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Toprak zemindeki turnuvada 4 numaralı seri başı olarak ter döken İpek Öz, 3 numaralı seri başı Berfu Cengiz karşısında 4-1 ile öne geçtiği ilk seti 6-3'le noktaladı. Mücadelenin ikinci setinde Berfu'nun korttaki hakimiyeti arttı ve ikinci seti 6-2 ile hanesine yazdıran Berfu maçı final setine taşıdı. 21 yaşındaki iki Fed Cup oyuncumuzun mücadelesine sahne olan W15 Antalya finalinin karar setinde Berfu, solak tenisçi İpek'i 6-4 ile geçerek 4. ITF tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı