W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz

17.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:43
W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz

Toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya'nın iki milli tenisçiyi buluşturan finalinde, sevinen taraf Berfu Cengiz oldu.

Toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya'nın iki milli tenisçiyi buluşturan finalinde, sevinen taraf Berfu Cengiz oldu. 132 dakika süren mücadelede Berfu Cengiz, İpek Öz'ü 3-6, 6-2, 6-4 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Toprak zemindeki turnuvada 4 numaralı seri başı olarak ter döken İpek Öz, 3 numaralı seri başı Berfu Cengiz karşısında 4-1 ile öne geçtiği ilk seti 6-3'le noktaladı. Mücadelenin ikinci setinde Berfu'nun korttaki hakimiyeti arttı ve ikinci seti 6-2 ile hanesine yazdıran Berfu maçı final setine taşıdı. 21 yaşındaki iki Fed Cup oyuncumuzun mücadelesine sahne olan W15 Antalya finalinin karar setinde Berfu, solak tenisçi İpek'i 6-4 ile geçerek 4. ITF tekler şampiyonluğuna ulaştı. 


W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz
W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz
W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz
W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Bülent Ersoy Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar İznik Bursa İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: W15 Antalya Tenis Turnuvası'nın galibi Berfu Cengiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 19:43:33. #1.15#
title