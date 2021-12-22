Vüzera'dan yeni tekli
Mustafa Ceceli ve Ziynet Sali'nin seslendirdiği 'İçime Atıyorum şarkısının bestecisi olan Vüzera "Gecelere Dal" isimli yeni projesini dinleyici ile buluşturdu. İşte detaylar...
Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan Gecelere Dal'ın düzenlemesi ise Ufuk Palalı imzası taşıyor. Projenin klibi ise Afyon'da Egemen Toprak Çiçek yönetmenliğinde çekildi. Geçtiğimiz Eylül ayında 'Son Kez' isimli çalışmasını yayınlayan Vüzera'nın yeni çalışması "Gecelere Dal", Özdemir Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlandı.
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