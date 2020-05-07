Vuslat Derneği, ramazanda Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkeye yardım ulaştırıyor

Vuslat Derneği, ramazanda Türkiye ile 30 ülkedeki insani yardım ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Vuslat Derneği, ramazanda Türkiye ile 30 ülkedeki insani yardım ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Vuslat Derneğinden yapılan açıklamada; yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve insani yardım çalışmaları yürüten derneğin, bu ramazan ayında da yardıma muhtaç kimselere şefkat elini uzatmaya devam ettiği anlatıldı.

Derneğin ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve hafız ailelerine kumanya ve iftariyelik ile nakdi zekat dağıttığı aktarılan açıklamada, koronavirüs salgınının etkisini göstermediği bazı bölgelerde "Ümmet Sofraları" kurulduğu, salgının etkisinin görüldüğü ülkelerde ise "İftar Kardeşliği Projesi" kapsamında hayırseverlerin destekleri ile iftar dağıtıldığı kaydedildi.

Söz konusu proje ile Somali, Filistin, Kamerun, Bangladeş, Nijerya, Peru, Şili, Tanzanya, Yemen, Sierra Leone, Liberya ve Sri Lanka'da ev ev dolaşılarak yardıma muhtaç Müslüman ailelere kumanya ve sıcak iftar yemeği dağıtıldığı belirtilen açıklamada, "Ramazanda Türkiye ile 30 ülkeye yardım gönderiliyor. Bağışçıların desteği ile Suriye'nin İdlib bölgesindeki savaş mağduru mülteciler için iki odalı briket evlerden oluşan 'Ensar Evleri' projesini hayata geçiren Vuslat Derneği, çalışmasını ramazan ayında da sürdürüyor. Proje ile 2 bin 200 lira karşılığında bir İdlibli ailenin barınma ihtiyacı karşılanırken, 200 lira karşılığında ise İdlib'teki mülteci kamplarındaki ailelere gıda kumanyası ulaştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Erzurum'daki İslami İlimler Akademisi'nde öğrencilerin evlerinden online olarak eğitim almaya devam ettiği belirtilerek, bu zorlu süreçte bağışçıların emanet ettiği fitre ve zekatların öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırıldığı aktarıldı.

Derneğin yıl boyunca mazlum ülkelerde su kuyusu açma projelerini de ramazan sebebiyle daha da yoğunlaştırdığı aktarılan açıklamada, diğer yandan adak, akika ve şükür kurbanlarını da vekalet yoluyla Asya ve Afrika'da kesilerek etlerin talebelere ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA