Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
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Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel
Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Vuslat Derneği, ramazanda Türkiye başta olmak üzere 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafet dağıtacak.

Vuslat Derneği, ramazanda Türkiye başta olmak üzere 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafet dağıtacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, önceden belirlenen ailelerin evlerine kumanya götürülecek, "Ümmet Sofraları" ile iftar etkinlikleri düzenlenecek.

Salgın kısıtlamalarının olduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları yapılacak.

İnsani yardım çalışmaları ve zekat, fidye ve fitre dağıtımları dernek ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Hayırseverler, derneğin desteklediği medrese iftar sofralarına 1000 lira karşılığında sponsor olabilecek, zekatlarını gıda kumanya kolisi veya hafız bursu olarak veya günlük olarak dağıtılan ekmek projesine gönderebilecek.

Yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerdeki çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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