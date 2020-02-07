Vurulma tehlikesi geçiren Rus yolcu uçağı Şam'a acil iniş yaptı

07.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:27

Rus yolcu uçağı Suriye Hava Savunma Kuvvetleri tarafından vurulma tehlikesi yaşamasının ardından Şam'a acil iniş gerçekleştirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov'un yaptığı açıklamaya göre, içinde 172 kişinin bulunduğu Rus yolcu uçağı, İsrail'in hava saldırılarını geri püskürtmek amacıyla füze atışı yapan Suriye güçleri tarafından vurulma tehlikesi atlatmasının ardından acil iniş geçekleştirdi. Konashenkov, açıklamasında yerel saatle 02.00'den sonra 4 İsrail F-16 savaş uçağının, Şam banliyölerinde Suriye hava sahasına girmeden sekiz füze atışında bulunduğunu söyledi. Rus sözcü, Suriye Hava Savunma Kuvvetleri'nin atışlara karşılık verdiği sırada Tahran'dan Şam'a giden ve 172 yolcusu bulunan yolcu uçağının Şam Hava Üssü'nün de yardımıyla acil iniş gerçekleştirdiğini bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA